Business Region Göteborg rapporterar om en kraftig inbromsning av Göteborgskonjunkturen. Bild: Business Region Göteborg

Kraftig inbromsning av Göteborgskonjunkturen – bygg- och tillverkningsindustrin sänken

Ekonomi/Finansiering Göteborgskonjunkturen sviktar och indikatorn för andra kvartalet landar på 91,4, vilket innebär ett normalsvagt läge bland regionens bolag. Byggsektorn faller dramatiskt och även inom tillverkningsindustrin har konjunkturen mattats av rejält. Det framgår av senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg.

Det är regionens tidigare draglok, bygg- och tillverkningsindustrin, som är bakomliggande till nedgången.



Tillverkningsindustrin beskrivs ha bromsat in rejält under perioden.



– Produktionsvolymerna har ökat, men vinster och mängden anställda har legat still. Inför hösten är de dystra tillverkarna – som tror på minskade volymer och färre anställda – något fler än dem som tror det motsatta, säger Henrik Einarsson, analyschef på BRG.



Detta till trots fortsätter tillverkningsindustrin att vara regionens starkaste sektor med ett konjunkturläge strax över normalt.



Inom bygg råder det däremot en lågkonjunktur.



– Nybyggnationerna halverades första halvåret 2023 jämfört med året innan. Pessimismen är stor vad gäller byggvolym och anställda även framåt, och orsaken är dålig efterfrågan, säger Henrik Einarsson.



För tjänstesektorn fortsätter konjunkturen att vara normalsvag, men samtidigt har barometern här svängt upp igen.



– Hälften uppger att dålig efterfrågan begränsar verksamheten, medan nästan lika många hindras av rådande kompetensbrist. Utsikterna för kvartal tre är dock övervägande positiva. Fler tror på ökad efterfrågan och fler sysselsatta än tvärtom, säger Henrik Einarsson.

