Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo. Bild: Klarabo

Klarabo ökar förvaltningsresultatet i årets första kvartalsrapport

Bolag Klarabo visar upp ett ökat förvaltningsresultat och ökade intäkter för första kvartalet 2024. – Vi kommer att vara väl rustade och förberedda när marknaden väl vänder och det uppstår attraktiva affärsmöjligheter, skriver vd Andreas Morfiadakis i vd-ordet till rapporten.

Intäkterna i Klarabos delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024 uppgick till 156,7 mkr (142,9), en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Driftnettot uppgick till 73,4 mkr (67,4), motsvarande en ökning med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 20,2 mkr (15,0), en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -45,3 mkr (-174,1) och för derivat till 44,2 mkr (-41,6). Resultatet uppgick till 3,7 mkr (-160,6), motsvarande 0,03 kr per aktie (-1,22).



Belåningsgraden uppgick per 31 mars till 52,6 procent (51,2) med en snittränta om 3,5 procent (3,5). Bolaget finansieras endast med bankbelåning.

Substansvärde per aktie uppgick till 31,7 kr (33,3).



Väsentliga händelser

Generella hyreshöjningar för 2024 blev i genomsnitt 5,3 procent för bostäder. Samtliga höjningar förväntas vara genomförda under andra kvartalet.

Nyupptaget banklån om 40 mkr till en marginal under låneportföljens genomsnittsmarginal.

Genomförda aktieåterköp inom ramen för det mandat om totalt 30 mkr som styrelsen givit för 2024.

Konvertering av en råvind till nya lägenheter helt färdigställd i Helsingborg.



– Året har inletts på ett tillfredställande sätt för KlaraBo mycket tack vare att vi fick igenom en stor andel av den årliga hyresförhandlingen per första januari. Vi ska fortsätta växa vårt förvaltningsbestånd dels via förvärv, dels expandera via nyproduktion över tid. Det mer gynnsamma marknadsläget vi sett det senaste halvåret skulle även kunna innebära förvärvsmöjligheter av såväl kompletterande förvärv på befintliga orter eller etablering på nya orter, skriver Andreas Morfiadakis i sitt vd-ord.



– Det är min övertygelse att vår affärsmodell och strategi med såväl organisk tillväxt som förvärv i kombination med en trygg finansiering ger oss rätt förutsättningar för en hållbar och lönsam tillväxt och ett långsiktigt aktieägarvärde. Vi kommer att vara väl rustade och förberedda när marknaden väl vänder och det uppstår attraktiva affärsmöjligheter.

