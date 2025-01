Carl-Fredrik Grönhagen, Fredrik Edlund och Tommy Svärd.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Här letar bolagen efter nästa investering i regionen

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Den 12 februari är det dags för den klassiska mötesplatsen för samhällsbyggnadssektorn i Östergötland – Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Vintergatan på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Under dagen möter vi företrädare för fastighetsbolag med stark närvaro i regionen, och får höra om deras investeringsplaner. Säkra din plats i dag!

Det har varit en tuff tid med inflation och höjda räntor. Många har märkt av en skillnad på marknaden men hur ser några av Östergötlands stora bolag på investeringsmöjligheterna i i dag? Har det, tack vare den senaste tidens sänkta räntor, börjat ljusna och var kan de bästa investeringsmöjligheterna finnas just i dagens läge?

Svaren får du av nedan trio på Branschens mötesplats i Östergötland den 12 februari:

* Tommy Svärd, affärsområdeschef Östergötland, Castellum

* Carl-Fredrik Grönhagen, vd, Mannersons Fastigheter

* Fredrik Edlund, vd, Hyresbostäder i Norrköping



Det är på Branschens mötesplats i Östergötland du träffar branschkollegorna och kickstartar fastighetsåret 2025 tillsammans!

Det är på Frimis i Linköping du skaffar dig ett försprång in i fastighetsåret 2025 – Säkra din plats här! (Utnyttja vår grupprabatt, gå tre betala för två, ange "3 för 2" i rutan Kampanjkod).



Under dagen bjudes det som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Se programmet här.



Moderator är den välkända ochh professionella programledaren och moderatorn Erik Blix och han har Frida Gullstrand vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Se de medverkande talarna här.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är branschens egen mötesplats i Östergötlandsregionen. Den arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News. Partner är Advokatfirman Glimstedt. Läs mer om dem här.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen