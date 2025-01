Nordstan, SEB:s gamla kontor, där If och Volvia nu ska ta plats. Bild: Ian Schemper

Vasakronan hyr ut 8 800 kvadratmeter i centrala Göteborg

Uthyrning Vasakronan har tecknat ett tioårigt avtal med försäkringsbolaget If, som nu hyr totalt 8 800 kvadratmeter kontor i Nordstan på Östra Hamngatan. Även Volvia, som ingår i If-koncernen, kommer att flytt med till det nya kontoret.

Nyligen stod det klart att sakförsäkringsbolaget If kommer att flytta in och då med adress Östra Hamngatan 24. If hyr totalt 8 800 kvadratmeter fördelat på två plan och lämnar därmed sina befintliga lokaler i Mölndal. I samband med flytten kommer även Volvia, som ingår i If-koncernen, att lämna sina lokaler på Bohusgatan och flytta in tillsammans med If i Nordstan. Det nya kontoret blir därmed en arbetsplats för nära 800 medarbetare.



– Efterfrågan på den här typen av lokaler i bra kollektivtrafiknära lägen är stark. Man vill dessutom ha väl utformade lokaler som möter förändrade behov och befinna sig i en attraktiv miljö med ett stort utbud i närområdet. Allt detta kan vi erbjuda If med valet av Nordstan och vi hälsar dem varmt välkomna in till centrala Göteborg, säger Kristina Pettersson Post, chef Göteborg Vasakronan.



Med drygt 30 miljoner besökare per år är Nordstan är ett av Sveriges mest välbesökta köpcentrum och ett självklart nav i Göteborgs citykärna. Där finns ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer samt all tänkbar service.



Ifs inflyttning är planerad till hösten 2028 då den nuvarande hyresgästen SEB lämnar lokalerna och flyttar till Vasakronans projektfastighet Kaj 16 som just nu är under uppförande i Lilla Bommen.

