Karin Witalis har lämnat rollen som Head of Research Sweden, och har redan tillträtt som Associate Director, Commercial Real Estate for EMEA Research. Bild: Sepref

Karin Witalis får ny roll på Colliers

Karriär Karin Witalis har nyligen tillträtt en ny roll på Colliers där hon tillhör EMEA Research-teamet, som Associate Director, Commercial Real Estate för EMEA Research.

Som Associate Director för EMEA Commercial Real Estate kommer Karin Witalis att specialisera sig inom kontors-, industri- och logistiktillgång i hela regionen. Det kommer att omfatta täckning av starkt framväxande undersektorer inklusive datacenter och biovetenskap.



Karin Witalis började på Colliers i augusti 2021 som Head of research i Sverige, där hon stöttade tillväxten av verksamheten. Hon har en lång erfarenhet av fastighetsforskning som sträcker sig över 23 år, och hon har varit en del av nordiska, europeiska och globala forskningsteam, baserade i Sverige och Storbritannien.



Damian Harrington, Head of Research, Global Capital Markets och EMEA är glad att hon anslutit sig till research-teamet

– Hon kommer att utöka vår expertis och fördjupa vårt kundfokus inom kommersiella fastigheter. Hon har stor kunskap och en imponerande kompetens inom fastighetsforskning, särskilt inom kommersiella fastighetssektorer. Detta kommer att hjälpa oss att lyfta våra forskningsinsikter och perspektiv till både interna och externa kunder. Hennes erfarenhet täcker både yrkes- och investeringssidan av marknaden, och hon är mycket engagerad i det bredare fastighetsforskningssamhället, säger han.



Innan hon började på Colliers var Karin bland annat forskningschef för CBRE och DTZ (nu Cushman & Wakefield) i Sverige, chef för investeringsstrategi på Aberdeen Property Investors och Associate på ING REIM. Karin Witalis har en civilingenjörsexamen i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där hon tog examen 1996.

– Jag är så exalterad över att ta mig an denna nya roll där jag återigen kommer att arbeta med de här frågorna. Jag är angelägen om att engagera mig djupare med våra människor och kunder, fortsätta att växa och bidra ytterligare till vår verksamhet i min nya roll. Jag är mycket tacksam för alla på Colliers för denna möjlighet och ser fram emot att ta Colliers paneuropeiska forskning och våra värdefulla insikter till nästa nivå för våra kunder, säger Karin Witalis.



När Karin tillträder sin nya roll kommer Mikael Söderlundh att ta det övergripande ansvaret för Sverige i sin roll som Head of Research, Nordics.

Ämnen