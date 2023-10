Skanskas del i bygget av höghastighetsjärnväg mellan London och Manchester kan stoppas. Bild: Istock

Hundratals jobb i farozonen – Skanskas jätteprojekt kan stoppas

Bolag Storbritannien väntas skrinlägga den andra etappen i byggandet av en höghastighetsjärnväg mellan London och Manchester. Ett besked om detta väntas komma från premiärminister Rishi Sunak i samband med Torys partikonferens.

Beslutet kan ses mot bakgrund av att Skanska via ett samriskbolag deltar i den första etappen där man har kontrakt för 17 miljarder kronor. Det rapporterar Dagens industri, enligt nyhetsbyrån Finwire.



Skanskas pressekreterare uppger till Di att den andra etappen inte påverkar bolagets arbeten på den första etappen, förutom på en mindre del som sedan tidigare har pausats.



Enligt The Times har Skanska dock börjat förbereda sig på uppsägningar till följd av osäkerheten kring järnvägsprojektet. Enligt fackliga företrädare är “hundratals jobb i farozonen".



Järnvägsprojektet i Storbritannien beskrivs som det största infrastrukturprojektet någonsin i landet. Kostnaden för utbyggnaden bedöms nu uppgå till 950 miljarder kronor, enligt The Guardian.

