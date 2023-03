Kuröns fyr Bild: Wikimedia commons

Frälsningsarmén säljer Kurön

Bolag Frälsningsarmén avyttrar Kurön, som består av fem ö-fastigheter och en parkeringsfastighet på Adelsö, till Little Afognak. Transaktionen omfattar fastigheter som uppgår till totalt 170 hektar varav 140 hektar är skog. Svefa var Frälsningsarméns rådgivare vid försäljningen av det unika objektet. Foyen var Frälsningsarméns juridiska ombud vid försäljningen.

Frälsningsarmén har ägt och bedrivit vårdhemsverksamhet på Kurön i mer än 110 år. Kurön är belägen cirka 2 kilometer från fastlandet och på ön finns cirka 30 byggnader i samlad arrondering som använts som klient- och personalbostäder. Totalt omfattar fastigheterna 170 hektar varav 140 hektar är skog. Köpare är Little Afognak AB med Josefine Steene som huvudägare.



– Kurön har varit i Frälsningsarméns ägo under mycket lång tid och vi är tacksamma för vad den platsen har fått betyda för många människor som där hittat nytt hopp i livet. Vi är mycket nöjda med processen och är glada att Kurön avyttras till en köpare med planer, visioner och förmåga att tillvarata Kuröns unika förutsättningar, säger Elisabeth Beckman, Frälsningsarmén.



– Kurön är ett unikt objekt med fantastisk miljö. Vi ser fram emot att fortsätta att långsiktigt och hållbart förvalta öns marker parallellt med att vi utvecklar öns byggnadsbestånd, säger Josefine Steene, Little Afognak AB



– Det har varit ett stort intresse från marknaden avseende Kurön vilket är ett gott betyg för de aktuella fastigheternas unikitet och dess möjligheter. Kurön har varit ett väldigt spännande och ovanligt projekt att jobba med. Det är roligt att vi nu har en affär som båda parter är mycket nöjda med och vi är stolta över att ha fått förtroendet från Frälsningsarmén att hjälpa dem med affären, säger Sissel Andersson som varit Svefas projektledare för transaktionen.

