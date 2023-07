Svante Bengtsson, vd Fastator Bild: Fastator

Företagsparken rensar i portföljen

Transaktioner Fastators delägda innehavsbolag Företagsparken har under juni månad genomfört ett antal strategiska försäljningar av fastigheter för att renodla fastighetsportföljen.

Företagsparken är det största innehavet i Fastators portfölj och hade vid utgången av det första kvartalet 2023 ett totalt fastighetsvärde om 6,3 miljarder kronor. Fastator äger direkt och indirekt 53 procent av bolaget.



Företagsparken har under juni månad avyttrat icke strategiska fastigheter av varierad storlek i totalt sex orter runtom i Sverige. I Södertälje har en vakant fastighet med 27 000 kvadratmeter lokalyta avyttrats till Verdion i en försäljning som ökar den löpande intjäningen med 2,5 miljarder kronor per år, minskar bolagets ytmässiga vakans med drygt 20 procent och stärker kassalikviditeten med 132 miljoner kronor. Därutöver har ett antal mindre avyttringar med ett totalt fastighetsvärde om 59 miljoner kronor genomförts vilket stärkt kassan ytterligare.



Vidare har Företagsparken under juni månad utsett Erik Hamrin som ny vice vd och etablerat en egen förvaltningsorganisation som kommer att vara i full drift den 1 oktober 2023.



– Företagsparken fortsätter att exekvera på lagd strategi för tillväxt och stärkta nyckeltal. Nu följer man upp höstens riktade nyemission om 900 miljoner kronor med att frigöra ytterligare likvida medel samtidigt som den löpande intjäningen ökar. En mycket stark avslutning inför en välförtjänt sommarledighet, säger Svante Bengtsson, vd för Fastator.

