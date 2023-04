Bild: Istock

Amerikansk pensionsjätte varnar för nedskrivningar i fastighetsportföljen

Ekonomi/Finansiering Pensionsfonden Calstrs räknar med att göra nedskrivningar i sin 52 miljarder dollar stora fastighetsportfölj. Det rapporterar Financial Times.

Calstrs är en av de största offentliga pensionsfonderna i USA och förvaltar totalt 306 miljarder dollar. Signalen från fonden är det senaste tecknet på att högre räntor har satt press på den amerikanska kommersiella fastighetsmarknaden.



Fonden har på senare år försökt att diversifiera sig från aktier och obligationer och dra nytta från den goda avkastningen i sektorn. Fastigheter hade gett en tvåsiffrig avkastning under en tioårsperiod för dess 1 miljoner fondägare, enligt en uppdatering i mars som affärstidningen har tagit del av.

– Kontorsfastigheter har troligen tappat 20 procent i värde, enbart på grund av de stigande räntorna, säger Christopher Ailman som är investerarchef på fonden till Financial Times.



Enligt de fastighetskonsulter som styrelsen har pratat med bedöms den negativa utvecklingen pågå under ett eller två år.



I fjol backade fonden med 6,7 procent i värde. Sammantaget utgör fastigheter 17 procent av Calstrs totala tillgångar.

