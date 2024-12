Det är byggverksamheten som nu bytt ägare. Bild: Felix Gerlach

Affären gå i hamn – Serneke Sverige är sålt för 1,1 miljarder

Transaktioner Doxa AB har nu slutfört försäljningen av samtliga aktier i Serneke Sverige AB till det tyskbaserade investmentbolaget Mutares SE & Co. KGaA. Baserat på en preliminär balansräkning per tillträdesdagen uppgår köpeskillingen till cirka 1,1 miljarder kronor, vilken erläggs genom en revers. Regleringen av reversen avses att användas för att amortera skuld. Detta i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Serneke Sverige värderades i samband med offentliggörandet om transaktionen till cirka 1,5 miljarder kronor. Den preliminära köpeskillingen uppgick då till cirka 1,1 miljarder kronor innan justeringar med hänsyn till bolagets balansräkning vid tillträdet, varav 25 miljoner kronor utgjordes av kontant ersättning.



Serneke Sverige AB hade intäkter om cirka 7,9 miljarder kronor under 2023 och hade under sommaren 750 anställda. Bolaget hade då också en diversifierad orderstock av byggprojekt inom samhällsfastigheter och infrastruktur, bostäder och kommersiella fastigheter till både offentliga och privata beställare. Verksamheten var indelad i de tre regionerna Väst, Syd och Öst med huvudkontor i Göteborg.



Genom försäljningen renodlas Serneke Group till en projektutvecklande verksamhet. Den strategiska översyn avseende entreprenadverksamheten i Serneke Group, som annonserades av Doxa den 23 augusti 2023, har nu alltså avslutats.

– Försäljningen är en viktig milstolpe och följer den affärsplan som antogs vid Doxas förvärv av Serneke förra sommaren. Vi är nöjda över att Serneke Sverige får en ny stark ägare som kan fortsätta utveckla bolagets ställning på den svenska byggmarknaden, sa dåvarande vd Victor Persson om försäljningen i samband med att den offentliggjordes.



Mutares är ett börsnoterat investmentbolag med huvudkontor i München och kontor i Amsterdam, Frankfurt, Helsingfors, London, Madrid, Milano, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien och Warszawa. Intäkterna för Mutares portföljbolag uppgick till cirka 4,7 miljarder euro under 2023. Portföljbolagen har totalt över 27 000 anställda. I Norden har Mutares tidigare bland annat förvärvat Frigoscandia (livsmedelslogistik), Palmia (facility management) samt Terranor (tidigare NCC Road Services).



ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB legal rådgivare och Svalner rådgivare avseende skatt och finansiella frågor till Serneke Group i samband med transaktionen.

Ämnen