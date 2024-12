Visionsbild av det nya äldreboendet i Falun. Bild: Selhall

Sehlhall uppför äldreboende åt Falu kommun

Bygg/Arkitektur Sehlhall vinner upphandlingen av nytt vård- och omsorgsboende i Falu kommun. Boendet, som uppförs på Sehlhalls fastighet i Främby, består av 80 lägenheter och kommunen tecknar ett 20-årigt hyresavtal.

Falu kommun har behov av att bygga ut sin sociala infrastruktur och under hösten initierades därför en upphandling av två nya kommunala äldreboenden. Upphandlingen är nu avgjord och Sehlhall vinner det första hyresavtalet.



I ett skriftligt utlåtande från kommunen ges följande motivering till beslutet: "Sehlhalls förslag har en väl genomtänkt utformning som effektivt kombinerar funktionalitet och flexibilitet, vilket gör det möjligt att möta både de boendes och personalens behov på ett optimalt sätt. Balansen mellan funktion och kvalitet var avgörande för att förslaget skulle rankas högst."



– Redan 2019 förvärvade vi den stora parktomten i Främby, övertygade om att platsen var perfekt för ett kommande äldreboende. Det är naturnära, men erbjuder samtidigt gångavstånd till centrum, säger Anton Bergkvist, affärsansvarig på Sehlhall, och tillägger:



– Det är så roligt att kommunen delar vår uppfattning och att vi nu får realisera detta storslagna projekt.



Byggstart beräknas ske under andra halvåret 2025 med inflyttning under hösten 2027.

Ämnen