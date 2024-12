Fastigheten Örjan 1 i Västerås. Bild: Castellum

Castellum tecknar nytt hyresavtal om 4 455 kvadratmeter

Uthyrning Castellum har tecknat ett hyresavtal med Cowin som säljer och reparerar lagerburar till kunder som ICA, Axfood och Coop. Avtalet är skrivet på fem år och omfattar 4 455 kvadratmeter i fastigheten Örjan 1.

– Vi välkomnar Cowin till våra lokaler i området Örjan och är glada att kunna erbjuda en funktionell lokal som stödjer deras verksamhet och ger dem möjlighet att öka kapaciteten i produktionen, säger Mats Eriksson, region-vd Mälardalen på Castellum.



Cowin tillverkar, säljer och reparerar lagerburar. Försäljnings- och reparationsverksamheten är förlagd i Västerås och i samband med högre efterfrågan uppstod behovet av mer yta.

– På grund av ökade volymer behövde vi en större lokal och Castellum kunde erbjuda ett snabbt och smidigt tillträde samt tillgodose vårt behov om att få all vår verksamhet inom samma lokal, säger Peter Hedman, Managing Director på Cowin Svenska AB.



Cowin flyttar in i fastigheten Örjan 1 som är certifierad enligt LEED O+M silver. I samband med uthyrningen genomför Castellum även ett antal energieffektiviserande åtgärder.



På området Örjan satsar Castellum på utsläppsfri entreprenad; All snöröjning och skötsel av grönytor hanteras i dag av maskiner som drivs på el, och i ett nära samarbete med hyresgäster är målet att allt i området ska vara elektrifierat tills slutet av nästa år.

Ämnen