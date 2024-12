Art-Invest Real Estate förvärvar bland annat Stockholm Quality Outlet, som är Sveriges största outlet med en yta om 17 000 kvadratmeter. Bild: Art-Invest

Art-Invest köper Stockholm Quality Outlet

Transaktioner Art-Invest Real Estate har förvärvat fastigheterna Säby 3:22, 3:77 och 3:78 i Barkarby, belägna i Stockholms storstadsområde, från Patrizia. Detta är det första förvärvet av Art-Invest Real Estates nyetablerade Stockholmsfilial.

Fastigheterna är belägna i Barkarbystaden, ett av Sveriges största pågående stadsutvecklingsprojekt, där 14 000 nya lägenheter planeras. Tillsammans erbjuder byggnaderna på den förvärvade fastigheten cirka 37 000 kvadratmeter butiksyta, varav 17 000 kvadratmeter tillägnat Stockholm Quality Outlet, ett av Sveriges största outletcenter. Fastigheterna hyser välkända handlare som Jysk, Stadium och Rusta.



Stockholm Quality Outlet utvecklades ursprungligen i Barkarby 1998 genom ett samarbete mellan Ikano och Skanska. Idag är det Sveriges största outlet och är hem för varumärken som Nike, Tommy Hilfiger och WMF. Under de senaste åren har området genomgått en betydande omvandling och utvecklats till en dynamisk stadsdel. Enligt Järfälla kommun kommer projektet Barkarbystaden inte bara att leverera 14 000 nya lägenheter utan också skapa tusentals arbetstillfällen år 2032. Med anslutningar till tunnelbana (öppning 2027) och regionaltåg ligger området redo att bli ett nyckelnav i nordvästra Stockholm.

– Detaljhandeln befinner sig just nu i en spännande fas och vi ser en fortsatt tillväxt i både försäljning och besökssiffror på Barkarby och Stockholm Quality Outlet. När Barkarbystaden går in i nästa utvecklingsfas ser vi en utmärkt möjlighet att förbättra butiksläget och distriktet som helhet siktar på att göra ytterligare förvärv i Sverige i framtiden, utöver kommersiella fastigheter, särskilt inom bostadssegmentet, vilket lovar stor tillväxtpotential, säger Johan Öhlund Lagerdahl, chef för Art-Invest Real Estates Stockholmsavdelning.



PWC fungerade som skatterådgivare och K&L Gates fungerade som juridisk rådgivare till Art-Invest Real Estate.

