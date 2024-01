Wihlborgs hyr ut 62 000 kvadratmeter i Høje Taastrup. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs hyr ut 62 000 kvadratmeter i Høje Taastrup

Uthyrning Wihlborgs har tecknat ett tioårigt hyresavtal med en större dansk verksamhet om 62 000 kvadratmeter på Girostrøget 1 i Høje Taastrup. Hyresavtalet träder i kraft den 1 maj 2024 och fastigheten ska under hyrestiden genomgå en omfattande modernisering.

Fastighetens totala yta är 62 000 kvadratmeter, varav 11 600 kvadratmeter är källare och 2 900 kvadratmeter är takvåning. Innan den nya hyresgästen flyttar in i lokalerna ska fastigheten totalrenoveras. Wihlborgs investerar 282 MDKK i renoveringen som förväntas vara färdig under det första halvåret 2025.



Det nuvarande hyresvärdet för fastigheten är 42 MDKK och hyresvärdet stiger till 56 MDKK efter renoveringen.



Fastigheten ligger centralt i Høje Taastrup med direkt anslutning till pendeltåg, regionaltåg och det motorvägsnät som sammankopplar Høje Taastrup med resten av Danmark. Utöver de goda kommunikationsmöjligheterna erbjuder området flera trevliga caféer och shopping.



– Med ett ambitiöst tioårigt hyresavtal och en total modernisering av fastigheten skapar vi nytt liv i området och skapar en helt ny standard. Vi ser fram emot att välkomna vår nya hyresgäst och att tillsammans med dem skapa en trygg och visionär arbetsplats, säger Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S.



– Fastigheterna på Girostrøget har stor potential med flexibel utformning, en fin mänsklig skala och mitt i ett kommunikationsnav. Detta avtal bidrar till en positiv utveckling av hela området och vi är glada att vi tillsammans hittat en lösning med snabbt tillträde och en sömlös övergång från nuvarande hyresgäst, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

