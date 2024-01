Wallenstam utökar koncernledningen med affärsstrateg Erik Klang under 2024. Bild: Wallenstam

Wallenstam utökar koncernledningen

Bolag Under 2024 kommer Erik Klang, affärsstrateg, ingå i Wallenstams koncernledning.

Som affärsstrateg ansvarar Erik bland annat för att utvärdera försäljnings- och förvärvsprospekt för koncernen och genomdriva affärer som beslutats.



– Jag är glad att välkomna Erik till koncernledningen under 2024! Under 2023 har det varit få fastighetsaffärer i branschen. Det kan skapas möjligheter för affärer i en annan utsträckning under 2024, därför känns det lämpligt att Erik ansluter till koncernledningen, säger Hans Wallenstam, vd.



Erik Klang är född 1986 och anställdes på Wallenstam 2015 som projektutvecklare. Åren 2019–2022 var han Mark- och exploateringschef i Stockholm och flyttade i början av 2023 till Wallenstams huvudkontor i Göteborg för en ny roll som affärsstrateg.

Ämnen