Bild: Istock

Wallenstam färdigställde 122 lägenheter i första kvartalet – inga byggstarter

Bolag Wallenstam har under första kvartalet 2023 färdigställt 122 hyreslägenheter i två projekt i Göteborg.

I Kv. 8 i Kallebäcks Terrasser, som omfattar totalt 266 hyreslägenheter, har 108 lägenheter färdigställts under kvartalet. Därutöver har 14 hyresrätter färdigställts i ett ombyggnationsprojekt på Djurgårdsgatan där lokaler har byggts om till lägenheter.



Inga lägenheter har byggstartats i första kvartalet. Sammantaget har Wallenstam 1 622 lägenheter under produktion per den 31 mars 2023.



Wallenstam har också tecknat avtal om försäljning av den kommersiella fastigheten Dragarbrunn 20:6 i Uppsala till ett överenskommet fastighetsvärde om 140,5 miljoner kronor, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande den 9 mars.



Wallenstam har återköpt 500 000 aktier för 19 miljoner kronor i första kvartalet har och har nu avslutat återköp av egna aktier. Bolaget äger nu 1,5 miljoner B-aktier. Det totala antalet aktier uppgår till 660 miljoner, fördelat på 69 miljoner A-aktier och 591 miljoner B-aktier.

