Kristoffer Eide Hoen, analyschef på Veidekke. Bild: Veidekke

Veidekke spår lägre produktion på skandinaviska entreprenörsmarknaden

Bolag Veidekke meddelar i en färsk marknadsanalys att man räknar med att produktionen inom den skandinaviska byggbranschen kommer att minska med totalt 13 procent fram till slutet av 2024. Men det finns några ljuspunkter: hög infrastrukturaktivitet och en mer stabil kostnadsbild.

Inflationen i byggkostnaderna verkar avta. Men även om en mer normal utveckling förväntas framöver finns det i dagsläget inga utsikter att priserna faller från dagens höga nivåer. Dett a skriver Veidekke i en nyligen producerad marknadsuppdatering,



Bolaget antar att produktionen inom den skandinaviska byggbranschen minskar med 6 procent 2023 och 7 procent nästa år. De tre länderna befinner sig i något olika skeden i sin utveckling: I Danmark började konjunkturnedgången redan förra året och i år har den svenska marknaden följt efter. Den norska marknaden har hållit hög produktion ända in i tredje kvartalet 2023 till följd av höga uppstarter fram till 2022, men 2024 kommer nedgången att märkas även där.



Viktiga drivkrafter, som långa marknadsräntor, arbetsmarknad och demografi, indikerar att marknaden kommer att ha passerat botten i slutet av 2024, men synligheten för 2025 är fortfarande begränsad. Om ränteutvecklingen är mer gynnsam än vad marknadsräntorna anger idag kan 2025 års prognoser justeras upp och visa på ny tillväxt.



– Räntehöjningarna påverkar alla sektorer utom staten, och effekterna blir synliga även i det här landet, säger Kristoffer Eide Hoen, analyschef på Veidekke.



– Det är inom byggandet – och framför allt inom bostadssektorn – som nedgången är mest påtaglig. Nyförsäljningen av bostäder har varit mycket låg det senaste året. Det var ändå först efter jul som antalet nystartade företag började minska och det gör att produktionsnedgången slår in först vid årsskiftet 2023/2024. Både privata och offentliga kommersiella byggnader har klarat sig något bättre, men även här svider räntehöjningarna och aktiviteten är på väg ner, säger Hoen.



Infrastruktursektorn sticker ut positivt i alla tre länderna, bland annat som ett resultat av stora, statligt finansierade investeringar. Stora transportprojekt väntas pågå i flera år framöver och kommer att kompletteras med ett lyft i drift och underhåll samt investeringar i vatten, avlopp och energi. Under de kommande åren väntas konkurrensen om budgetmedel hårdna, framför allt i Sverige och Danmark, i en tid då försvaret kommer att ha högre prioritet.



Efter många år på högvarv går den skandinaviska byggsektorn som väntat in i en lågkonjunktur som kan bli krävande. I alla tre länderna väntas arbetslösheten inom byggrelaterad verksamhet öka i framtiden, vilket kommer att bidra till tomgångskapacitet och en generell nedkylning.

