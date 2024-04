Vectura köpte The Loop i Lund för 570 miljoner kronor av Skanska 2022. Nu ska de utveckla ännu mer i området Science Village. Bild: Skanska

Vectura kan växa med 50 000 kvadratmeter i Lund

Transaktioner Nu tar Vectura nästa steg i utvecklingen av Science Village i Lund. Genom ett nytt optionsavtal med Science Village Scandinavia får Vectura möjlighet att förvärva byggrätter om totalt 50 000 kvadratmeter. Det nya avtalet innebär att Vectura ökar sitt engagemang i området och stärker sitt erbjudande kring att skapa innovationskluster.

Vectura är sedan tidigare etablerade i Science Village genom satsningen The Loop, som ankarbyggherre i det närliggande Brunnshög Works och genom Saab Kockums nya huvudkontor som just nu växer fram på platsen.

– Vi är mycket glada att vi genom detta avtal kan öka vårt långsiktiga samarbete. Det är ett viktigt steg för oss på Vectura, som också bidrar till att stärka hela Science Village och Lunds attraktionskraft. Tillsammans ökar vi möjligheterna till forskning, utveckling och innovation i regionen, säger Joel Ambré, vd Vectura Fastigheter.



Detaljplanearbetet för de nya intilliggande byggrätterna kommer att inledas under 2024, och ambitionen är att skapa en mer sammanhängande stadsmiljö för alla aktörer och besökare i Science Village. Vecturas ambition är en blandning av kontor, labb och hotell, vilket ytterligare bidrar till Science Village som en dynamisk och inspirerande mötesplats.

– Överenskommelsen markerar vår ambition att i samarbeten fortsätta utveckla Science Village. Vectura är en nationell fastighetsaktör som kan bidra med att koppla upp andra nationella kunskapskluster med Science Village. Vår gemensamma drivkraft är att skapa ett ledande globalt kunskapsekosystem inom materialvetenskap och life science genom att skapa en miljö som främjar möten, samarbete och tillväxt, säger Christian Lindfors, vd Science Village Scandinavia.

