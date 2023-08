Konkurserna i juli skenar – visar på ökat kritiskt läge för svenska företag i sommar. Bild: UC

UC: Konkurserna i juli skenar

Ekonomi/Finansiering Konkurserna bland svenska företag fortsatte att skena under juli månad och ökade med 49 procent, enligt ny statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Totalt sett är konkursnivån hittills under året den högsta på tio år. Samtidigt störtdyker nystarterna inom flera stora branscher såsom detaljhandeln, hotell- och restaurang och byggindustrin.

Konkurserna under juli månad har skjutit i höjden inom samtliga stora branscher och ökade totalt sett med 49 procent, i jämförelse med samma månad i fjol.



De största ökningarna syns inom transportsektorn samt detaljhandeln som har ökat med 200 procent respektive 80 procent under juli månad i jämförelse med motsvarande månad i fjol.

– Konkurserna har fortsatt att explodera under sommarens första månader vilket är mycket oroväckande, särskilt inom branscher såsom hotell- och restaurang och detaljhandeln. Trots dalande BNP och negativa indikationer från de amerikanska och europeiska riksbankerna så finns en förväntan på att hushållen kommer att "unna sig" under semestern vilket kan ge bränsle åt delar av den svenska ekonomin, bokstavligt talat. Dock ser vi hittills en motsatt trend utan den uppgång av efterfrågan som många har hoppats på och mycket dystra siffror för sommarens första månader, vilket tyvärr är en indikation på att läget till hösten kan bli fortsatt mycket tufft, menar Johanna Blomé som är ekonom på UC.



Enligt UCs statistik är antalet nystartade företag de lägsta på tio år inom flera stora branscher. Nystarterna har störtdykt under juni månad med 87 procent inom byggindustrin, 84 procent inom detaljhandeln och med 80 procent inom hotell- och restaurang i jämförelse med i fjol. Även inom transport syns en dramatisk minskning av nystarter med 80 procent. Totalt sett har antalet nystartartade företag i Sverige minskat med 20 procent.

– Det startas ett rekordlågt antal nya företag inom många branscher just nu. Det är få som vågar ta risken att starta nytt till följd av minskade försäljningsvolymer och ökade omkostnader såsom lokaler och räntor. Samtidigt så är det tydligt att det faktiskt också finns vinnare på den här marknaden - flera företagssegment såsom viss turistindustri och gränshandel har presenterat positiva resultat i sommar. Även nischade områden inom handeln går just nu väldigt bra såsom mode inom second hand. Här handlar det om timing, läge och demografisk zon. De entreprenörer som lyckas kapitalisera på dessa kanske något mer nischade behov är vinnare på den här marknaden den närmsta tiden framöver, avslutar Johanna Blomé.

Ämnen