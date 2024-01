Sharam Rahi under Fastighetssverige och Lokalnytts evenemang Göteborg 400 + för några år sedan. Den 22 februari träffar du honom på Stora Kontorsdagen GBG på Radisson Blu Scandinavia. Bild: Maria Olsson Äärlaht

Stora Kontorsdagen GBG: Sharam Rahi om karriären och marknadsläget

Stora Kontorsdagen Göteborg Den 22 februari på Radisson Blu Scandinavia Hotel är det dags för Stora Kontorsdagen GBG. Under dagens fullspäckade program får du bland annat möta Balder-profilen Sharam Rahi i ett öppenhjärtigt samtal om karriären och hans syn på marknadsläget.

Han har gjort en makalös resa från flyktingförläggningen i Kramfors på 80-talet, via egen talkshow på SVT och stand up-scenen på tidigt 2000-tal till toppen på Balder, ett av Sveriges allra största fastighetsbolag. Hör om Sharam Rahis karriär och syn på kontorstrender och marknadsläget i dag.



Stora Kontorsdagen GBG är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.

Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.

Efter själva seminariet bjuder vi in till ett trevligt branschmingel med lämplig dryck och tilltugg.



Moderator är omtyckta och professionella Karin Klingenstierna.



Stora Kontorsdagen GBG arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

