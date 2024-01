Christina Nyman, Katrin Wallensjö och Tor Borg utgör en trio tunga analyser på Stora Kontorsdagen GBG den 22 februari på Radisson Blu Scandinavia i Göteborg.

Stora Kontorsdagen GBG: Triss i tunga analyser för kloka affärsbeslut

Stora Kontorsdagen Göteborg Den 22 februari på Radisson Blu Scandinavia Hotel är det dags för Stora Kontorsdagen GBG. Dagen inleds med en trio tunga analyser för full koll i en orolig omvärld. Missa inte chansen att uppdatera dig på det allra senaste inom det spännande kontorssegmentet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Analysblocket inleds med: Analys – det makroekonomiska läget

Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet.

Kan vi blåsa faran över – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör?

Talare här är Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.



Därefter följer Analys – fastighetsmarknaden i dag

Efter ett år bakom oss med stiltje på transaktionsmarknaden: När börjar vi se de riktigt stora affärerna på fastighetsmarknaden? Hur står sig kontorssegmentet jämfört med de andra stora investeringsslagen?

Här är det Katrin Wallensjö, analyschef på Svefa som håller i föredraget.



Och slutligen är det dags för Analys – kontorsmarknaden i Göteborg

Vakansgraden på kontorsmarknaden fortsatte att öka i Göteborg under 2023. Samtidigt ligger omsättningen på hyresmarknaden kvar på rekordnivåer. Marknaden pressas av att det kommit stora tillskott av kontorsyta. I centrala Göteborg var vakansgraden i höstens mätning 9,8 procent, vilket kan jämföras med 9,5 procent förra våren. Hur djup kan kontorskrisen i Göteborg bli?

Här är det Tor Borg, analyschef på Citymark Analys som är talare.



Stora Kontorsdagen GBG är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.

Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.

Efter själva seminariet bjuder vi in till ett trevligt branschmingel med lämplig dryck och tilltugg.



Moderator är omtyckta och professionella Karin Klingenstierna.



Stora Kontorsdagen GBG arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

Partnerföretag är Rekomo, Citymark Analys och Joyweek. Läs mer om dem här.

