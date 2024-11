MQ öppnar i Skärholmen centrum. Bild: Skärholmen Centrum

MQ öppnar butik i Skärholmen centrum

Uthyrning Modekedjan MQ Marqet har tecknat avtal med Skärholmen Centrum om etablering av en butik i centrumet. Butiken, med en yta på cirka 500 kvadratmeter, får H&M:s nyöppnade butik som närmaste granne och öppning sker till våren.

Det har hänt mycket på butiksfronten i Skärholmen centrum i år med bland annat Åhléns återkomst, ny butik för Normal, Ur&Penns flytt till annat läge och inredningskedjan In & Finns etablering. Det kompletteras nu med MQ Markets beslut att satsa på Skärholmen centrum.

– Skärholmens stadsdelsområde är Stockholms mest expansiva område och under de kommande åren ska tusentals nya bostäder byggas, fler företag etablera verksamhet och en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas. Att MQ och övriga kända varumärken satsar på Skärholmen centrum visar att vårt erbjudande är attraktivt med ett starkt erbjudande inom handel, service, nöjen, restauranger och kaféer, säger Eva Enochsson, Director, Asset Management för Skärholmen centrum.



Den lokal där MQ etablerar sin butik ligger på Lillholmsgången bredvid H&M:s nya butik, som öppnade i november förra året, och har även Gina Tricot och Albrekts Guld som närmaste grannar. Lokalen ska renoveras och förberedas för MQ:s senaste koncept med beräknad öppning till våren.

– Skärholmen centrum är perfekt för oss. Det är en plats under stark tillväxt med goda kommunikationer, ung befolkning och med starka besöksflöden. Vi ser väldigt mycket fram emot att öppna butik i Skärholmen centrum, säger Katarina Blomqvist, försäljnings- och marknadschef på MQ Marqet.

