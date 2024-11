Christian Fredrixon, vd Cibus. Bild: Cibus

Cibus uppfyller förväntningarna

Bolag Fastighetsbolaget Cibus redovisar i sin senaste kvartalsrapport både något lägre och något högre siffror jämfört med vad analytikerna i Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat hade väntat sig.

Cibus redovisar hyresintäkter på 30,4 miljoner euro under det tredje kvartalet 2024. Det här är något lägre än de 30,7 miljoner euro som analytikerna hade väntat sig, skriver nyhetsbyrån Direkt. Driftnettot uppgick till 29,2 miljoner euro, alltså något högre än de av analytikerna förväntade 29 miljoner euro. Förvaltningsresultatet blev 13,2 miljoner euro mot väntade 13,7 miljoner euro.



Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter landade på -6,3 miljoner euro (-5,5) och räntederivatet gav en effekt på resultatet om -13,0 miljoner euro (-1,1). Efter skatt blev resultatet -5,6 miljoner euro, jämfört med 8,0 miljoner euro i motsvarande kvartal 2023.



– Vi ser för närvarande intressanta möjligheter i samtliga våra befintliga marknader. Vi utvärderar även aktivt nya marknader i Kontinentaleuropa, säger Christian Fredrixon, Cibus vd.



– Jag är glad över vårt fokus på dagligvaror och den stabilitet det innebär samtidigt som det finns en underliggande tillväxtpotential genom indexering i hyresavtal med starka hyresgäster. Vi kan nu krydda denna utveckling genom förvärv.



Juli - september 2024 (jämfört med juli - september 2023)

Hyresintäkter uppgick till 30 407 TEUR (29 765).

Driftnettot uppgick till 29 219 TEUR (30 953, exkl engångsintäkter 28 253).

Förvaltningsresultatet uppgick till 13 191 TEUR (16 810, exkl. engångsintäkter 14 110). Förvaltningsresultatet exklusive poster av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 14 193 TEUR.

Periodens resultat uppgick till -5 569 TEUR (8 032) vilket motsvarar -0,11 EUR (0,13) per aktie.

Orealiserade värdeförändringar ingår i resultatet och uppgick till -6 339 TEUR (-5 481) på fastigheter och -12 979 TEUR (-1 065) på räntederivat.



Januari - september 2024 (jämfört med januari - september 2023)

Hyresintäkter uppgick till 91 373 TEUR (89 065).

Driftnettot uppgick till 87 790 TEUR (86 603).

Förvaltningsresultatet uppgick till 35 744 TEUR (40 144). Förvaltningsresultatet exklusive poster av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 39 858 TEUR.

Periodens resultat uppgick till -7 332 TEUR (13 989) vilket motsvarar -0,16 EUR (0,23) per aktie.

Orealiserade värdeförändringar ingår i resultatet och uppgick till -37 016 TEUR (-22 216) på fastigheter och -9 359 TEUR (-1 065) på räntederivat

EPRA NRV uppgick till 749 001 TEUR (743 893) vilket motsvarar 11,9 EUR (13,0) per aktie.

