Eva Björklund och Sven Ostner.

Stora Kontorsdagen STHLM: Uppdraget – en ny arbetsplatsstrategi i det nya kommunhuset

Stora Kontorsdagen Om en dryg vecka, nästa onsdag den 13 november, är det dags för årets upplaga av Stora Kontorsdagen på Grand Hôtel i Stockholm – branschens mötesplats med 100 procent fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter. I en intressant programpunkt får vi lära oss mer om hur man egentligen tar fram en arbetsplatsstrategi.

Upplands Väsby kommun ska samlokalisera medarbetare till ett gemensamt kommunhus där WeOffice har fått förtroendet att stötta verksamheten med att kartlägga behoven och ta fram en arbetsplatsstrategi. Genom att samla medarbetare på en adress förbättras servicen till invånarna och samarbetet inom organisationen utvecklas. Arbetet ska genomföras med hög delaktighet där både medarbetare och Väsbybor får tycka till om utformningen av kommunhuset.

Talarna i den här programpunkten är:

Sven Ostner, arbetsplatsstrateg, WeOffice

Eva Björklund, projektledare, Upplands Väsby kommun



Moderator är omtyckta och professionella Anna Bellman.



