Projektet Olivin ska ha en grönskimrande fasad enligt planerna. Bild: Skanska

Skanska flyttar huvudkontoret till nybygge på Kungsholmen

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett tolvårigt hyresavtal för cirka 13 000 kvadratmeter kontor i den nya egenutvecklade fastigheten Olivin på västra Kungsholmen i Stockholm. Byggnaden är därmed uthyrd till cirka 55 procent. Uthyrningen är hänförlig till 2023. Skanska förväntas flytta in i sitt nya huvudkontor i det fjärde kvartalet 2026.

Västra Kungsholmen har under senaste tjugo åren utvecklats kraftigt och utgör numera ett av Stockholms mest attraktiva lägen för arbete och boende med goda kommunikationer, blandad bebyggelse och god service. Lindhagenskvarteren, där kontorsbyggnaden Olivin ingår, utgör sista pusselbiten för att fullborda västra Kungsholmen och omfattar totalt cirka 90 000 kvadratmeter nya kontor.



Olivin kommer att certifieras med ambitionen att uppnå LEED Platinum och NollCO2. Delar av stommen planeras att byggas i trä och byggnaden har ett trivsamt entréplan med väl genomtänkta utrymmen för friskvård, cykelparkering med mera.



Byggnadsarbetet inleds under första kvartalet 2024 och kontorshuset planeras att stå klart under det fjärde kvartalet 2026.

Ämnen