Revelop expanderar sin coworking i Göteborgsområdet. Bild: Revelop

Revelop etablerar ny coworkinganläggning i Göteborg

Bolag Revelop expanderar sin coworkingsatsning till Mölndal.

C/O Workspace lanserades vid årsskiftet 2016 för att möta behovet av flexibla kontorslösningar. Sedan dess har C/O utformats till en smart premiumprodukt med hög hållbarhetsprofil, som drivs i egen regi.



Förra året öppnade C/O sin första anläggning i Göteborgsområdet i fastigheten Hisinge Hus, vilket också var den första utanför Stockholmsområdet. Redan efter ett år är den 700 kvadratmeter stora anläggningen med nära 70 arbetsplatser fullt uthyrd.

– Att det har gått så fort att belägga den första C/O-anläggningen i Göteborg visar att vi ligger helt rätt med vår satsning och att marknaden är mogen för mer. Efter den här framgången har vi därför beslutat att etablera ytterligare en anläggning i Göteborg, säger Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O.



Den nya anläggningen öppnar under första kvartalet 2024 i fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. C/O Workspace i Mölndal blir på nästan 800 kvadratmeter fördelat på 25 kontorsrum och delade ytor. Med den nya anläggningen omfattar C/O Workspace 12 800 kvadratmeter i sex fastigheter.

– Vi gläds över att kunderna i Göteborg uppskattar våra C/O-anläggningar vilket också understryker att behovet av prisvärda kvalitativa premiumkontor nära människors bostad är stort. Vi tror att många uppskattar vårt all inclusive-koncept där allt ingår för att lättare hålla koll på kostnaderna. Mölndal och fastigheten som vi nu etablerar i är som gjort för C/O, säger Gabriel Andersson.

