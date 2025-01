Berga trädgårdsstad, inspirationsbild. Bild: Radar Arkitektur

Trehundra nya bostäder i Eslövs nya trädgårdsstad

Bygg/Arkitektur Eslövs kommun ser ett ökat intresset för så kallade trädgårdsstäder, med blandad bebyggelse och grönområden. Nu satsar kommun på nya gröna kvarter – baserade på förslag från Radar arkitektur.

Berga trädgårdsstad planeras nu i Östra Eslöv och ska bli ett blandat bostadsområde med villor, radhus och flerbostadshus. På ett område som idag mest består av åkerlappar och träddungar ska omkring tre hundra bostäder byggas, plus en förskola och en park.



Fastighetskoncernen Tornstaden tog Radar till hjälp med utformningen av ett tävlingsförslag som deltog i konkurrensen. Therese Kilenstam, vd på Tornstaden Projektutveckling, är mycket nöjd med resultatet.

– Vi arbetade tillsammans fram ett förslag som är lågmält, men samtidigt lyckades vi få in en tät bebyggelse med mycket grönska mellan husen, säger hon.



Trädgårdsstäderna ser nu ut att få en renässans i diskussionerna om hållbar stadsutveckling. Ulrik Neuendorf, arkitekt och gruppchef på Radar arkitektur, ser det ökade intresset för trädgårdsstäder som ett tecken i tiden:



– Det handlar om en intim och småskalig stadsmiljö som uppmuntrar till möten mellan människor.



Idén om trädgårdsstäder lanserades av den brittiske stadsplaneraren Ebenezer Howard i boken "To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform" (1898). Där föreslog han en ny typ av stad utanför de trånga och förorenade stadsmiljöerna, med mer grönska, bättre luft och en sundare livsstil.



De grundläggande principerna för en trädgårdsstad:

• Blandning av stad och landsbygd – En harmonisk förening av staden och naturen med trädgårdar, parker och öppna ytor.

• Självförsörjning – Staden skulle innehålla bostäder, arbetsplatser, affärer och rekreation på ett sätt som gjorde att invånarna inte behövde resa långt för att tillgodose sina behov.

• Begränsad storlek – För att bibehålla närhet och social sammanhållning skulle staden inte vara för stor, vanligen max 30 000 invånare.

