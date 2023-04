Prologis flyttar in i Kineum. Bild: Markus Esselmark

Prologis flyttar in i Kineum

Uthyrning Logistiksfastighetsbolaget Prologis flyttar nu sitt svenska huvudkontor till moderna lokaler i Göteborgs nybyggda landmärke – Kineum.

De senaste åren har Prologis portfölj vuxit vilket fört med sig en större organisation som nu kräver större lokaler. Kineum ligger i samma område som det tidigare kontoret, så närheten till stadskärnan och fördelarna med smidiga kommunikationer för resande är desamma.



– Läget är perfekt, vi trivs redan väldigt bra i området. Därför passade det oss att Göteborgs bästa kontorslokaler byggdes bara fem minuters promenad bort. Vi kliver in i en ny tid för det svenska kontoret där vi dels möter ett behov av större lokaler i takt med att vi växer. Dels satsar på en ny typ av öppen kontorsmiljö, skräddarsydd för vår verksamhet, säger Gunnar Gillholm, vice president och country manager, Prologis Nordics.



– Relationen med kunder och partners är central för Prologis och efter några år med begränsade förutsättningar för att ses är det dags att kliva in i en ny tid där vi återigen kan vårda relationerna på bästa sätt – genom fysiska möten. Det känns fantastiskt att få möjlighet att flytta in i Göteborgs nya landmärke och vi tror att det här kommer att ge en energi som kan genomsyra hela verksamheten, säger Gunnar Gillholm.



Det nya kontoret ligger i byggnaden Kineum på Drakegatan 12.

