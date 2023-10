Pembroke tar in nytt restaurangkoncept i Mästerhuset. Bild: Pembroke

Pembroke tar in nytt restaurangkoncept i Mästerhuset

Uthyrning Kvarteret vid Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan stärks ytterligare som en matdestination när MESS, ett nytt restaurangkoncept på 1 250 kvadratmeter, öppnar portarna om cirka fem månader. Kända restauratörer kommer att husera i lokaler designade av några av de mest välkända arkitektkontoren.

Flera restauranger har öppnat i kvarteret under de senaste åren, bland annat den mexikanska taquerían La Neta, BodyBuddy Cafe & Bakery, Saigon Stories och Barrels Burgers & Beer. MESS är ett koncept med flera unika restauranger och matupplevelser.



Satsningen är en del av Pembrokes arbete med att bidra till att city blir mer levande och tryggt under dygnets alla timmar. År 2015 stod Mästerhuset klart och 2017 invigdes Smålandstorget, ett stråk för alla stockholmare som öppnade upp det tidigare stängda kvarteret. Vägg i vägg med NK pågår arbetet med en helt ny fastighet på 36 000 kvadratmeter som kommer att husera kontor, bostäder och butiker när den slår upp portarna 2026.

– Pandemin har inneburit förändrade förutsättningar och utmanat oss att tänka på nya sätt att driva affärer. Operatörsavtalet är ett konkret exempel på detta, vi vill kunna skapa ett mervärde för våra hyresgäster genom servicen och samtidigt bidra till ett levande gatuliv. Det är ett nytt upplägg och en stor investering för Pembroke som ger möjlighet att tillsammans med MESS skapa den bästa aktiveringen av platsen under lång tid framöver, säger Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke.

– Här kommer topprestauranger designade av några av de mest välkända arkitektkontoren snart att öppna upp, det blir den naturliga mötesplatsen i city. Det kommer bli skönt stökigt och härlig stämning på platsen och jag ser fram emot att snart kunna avslöja vilka tunga namn vi jobbar med, säger Jimmie Hall på MESS.



Under de senaste 20 åren har Jimmie Hall arbetat med att utveckla över 50 kommersiella fastigheter både nationellt och internationellt. På sidan om fastighetutvecklingen har han även drivit nordens största gatukonstgalleri och varit delägare i en reklambyrå. Nu leder han MESS tillsammans med kollegan Michael Howing, ägare av Gastro World Group.



Den första MESS-restaurangen öppnar i februari 2024.

