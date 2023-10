Övervägande röd september – SBB återhämtade sig starkt

Lista Merparten av fastighetsbolagen fortsatte att backa på börsen under september månad, men pressade SBB gjorde en stark vändning på slutet och var ett av bolagen som ökade mest under månaden. Här presenterar Fastighetssverige en lista över bolagens prestation under årets nionde månad.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se