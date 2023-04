Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. Bild: Atrium Ljungberg

Ökat förvaltningsresultat för Atrium Ljungberg

Bolag Atrium Ljungberg är först ut bland fastighetsbolagen att släppa sin Q1-rapport och bolaget redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. Samtidigt uppgick de orealiserade värdeförändringarna i fastigheter till -401 miljoner kronor (1 309).

Hyresintäkterna steg till 712 miljoner kronor (600), en ökning med 18,7 procent mot föregående år. Ökningen i jämförbart bestånd var 11,7 procent (2,6).



Driftnettot uppgick till 489 miljoner kronor (391), en ökning med 25,1 procent mot föregående år.

Jämförbart bestånd ökade med 14,9 procent (1,5).



Förvaltningsresultatet steg till 326 miljoner kronor (281), en ökning med 16,0 procent mot föregående år.



Projekt- och entreprenadomsättningen uppgick till 84 miljoner kronor (56) och bruttoresultatet till -1 miljon kronor (-6).



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -6 miljoner kronor (10). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -401 miljoner kronor (1 309). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -252 miljoner kronor (838).



Bolaget tar även en nedskrivning av goodwill med -24 miljoner kronor (0).



Resultatet före skatt var -355 miljoner kronor (2 439).



Resultatet efter skatt blev -292 miljoner kronor (1 870).



Resultat per aktie hamnade på -2,32 kronor (14,81).



Substansvärde per aktie steg till 266,70 kronor (252,17) per den 31 mars.



Nettouthyrningen för kvartalet uppgick till 8 miljoner kronor (44), varav bolaget själv sagt upp -3 miljoner kronor (–10) inför kommande projekt.



Kvartalets investeringar uppgick till 466 miljoner kronor (463). Inga förvärv gjordes under kvartalet. Fastighetsförsäljningar uppgick till 1 818 miljoner kronor (0).



– Vi startar året med att leverera ett starkt förvaltningsresultat i ett fortsatt utmanande omvärldsläge. Under det första kvartalet sålde vi Skotten 6 på Drottninggatan i Stockholm. En affär i linje med vår portföljstrategi som samtidigt förstärker vår finansiella ställning, säger Annica Ånäs, vd i Atrium Ljungberg i delårsrapporten.



"Osäkerheten i vår omvärld kvarstår. Det är över ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina och en lösning ser ut att vara långt borta. Inflationen är fortsatt hög, framför allt i Sverige. Räntorna har högst troligt ännu inte toppat. I en sådan miljö levererar vi ett bra förvaltningsresultat och en fortsatt positiv nettouthyrning, samtidigt som vi får ett kvitto på att stora delar av vår portfölj finns i de bästa framtidslägena för kontor i Stockholm", skriver Annica Ånäs vidare i rapporten.

