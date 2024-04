Flera nya handlare och flyttar i Skärholmen Centrum under 2024. Bild: Skärholmen Centrum

Nya flyttströmmar i Skärholmen Centrum

Uthyrning Skönhetskedjan Kicks har tecknat avtal med Skärholmen Centrum om att utöka sin butik genom att expandera in i grannlokalen samtidigt som Ur&Penn flyttar till nytt läge.

I början av april slog Normal upp dörrarna till sin nya butik, i maj gör inredningskedjan In & Finn entré och i juli sker Åhléns comeback i Skärholmen Centrum när de öppnar sitt varuhus. Totalt omfattar de nya hyresavtalen 4 950 kvadratmeter.

– Skärholmens stadsdelsområde är Stockholms mest expansiva område och under de kommande åren ska tusentals nya bostäder byggas, fler företag etablera verksamhet och en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas. Att dessa kända varumärken satsar på Skärholmen Centrum visar att vårt erbjudande är attraktivt och att vi är på rätt väg i arbetet med att stärka platsen inom handel, service och arbete, säger Eva Enochsson, Director, Asset Management för Skärholmen Centrum.



Kicks nya avtal innebär att kedjan tar över grannlokalen och därmed utökar sin butik till 317 kvadratmeter. Den större butiken beräknas vara klar 20 juni. För Ur&Penns del handlar det om en flytt till ett mer centralt läge i absoluta kärnan av centrum och dörrarna slås upp till den 75 kvadratmeter nya butiken lördag 20 april.



Tidigare i april hade den danska butikskedjan Normal en succéartad öppning av sin nya butik i Skärholmen Centrum på 842 kvadratmeter i två plan och i maj är det dags för In & Finn att öppna sin 1 216 kvadratmeter stora butik.



Åhléns varuhus öppnar sitt varuhus 11 juli i de lokaler som H&M nyligen lämnade för att flytta till nya lokaler i Skärholmen Centrum. Ytan är på 2 500 kvadratmeter och läget är i korsningen Storholmsgatan och Byholmsgången med Stadium och Cubus som grannar.



Förutom de aktuella satsningarna är det flera befintliga hyresgäster och däribland stora modekedjor som storsatsar. H&M öppnade sin nya modernare butik 23 november förra året samtidigt som Vero Moda och Jack & Jones flyttade till nya lägen.



Tidigare under 2023 flyttade Skärholmens stadsdelsförvaltning med sina 350 anställda till nya lokaler vid Måsholmstorget i Skärholmen Centrum. Polisen etablerar dessutom ett nytt lokalpoliskontor med utbildningslokaler på 8 500 kvadratmeter i Skärholmen, med inflyttning efter sommaren i år. Parallellt med detta färdigställs Stockholmshems nya hus med kontor och bostäder i Skärholmen med planerad inflyttning under året.

Ämnen