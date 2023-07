Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa. Bild: Nyfosa

Nettouthyrning ner med fem miljoner kronor i Nyfosa

Bolag I grunden möter vi en fortsatt stabil efterfrågan på våra lokaler, även om uthyrningsprocesserna har blivit något långsammare, skriver vd Stina Lindh Hök i bolagets delårsrapport.

Nyfosa genomförde ett flertal uthyrningar i både Finland och Sverige men fick också några uppsägningar, vilket resulterade i att nettouthyrningen blev marginellt negativ och landar på minus 5 miljoner under kvartalet. Nyuthyrningarna i kvartalet uppgick till 48 miljoner kronor, uppsägningar för flytt låg på 45 miljoner samt konstaterade konkurser hos hyresgäster uppgick till 8 miljoner kronor.



Hyresintäkterna ökade för bolaget med 12,7 procent och driftnettot med 15,8 procent, medan man investerade 227 miljoner kronor i sina fastigheter. I april avyttrades och frånträddes tio fastigheter med lager och lätt industri i Österåker, Malmö, Helsingborg och Jönköping. Försäljningspriset uppgick till 546 MSEK. Fastigheterna hade ett årligt hyresvärde om 40 MSEK.



I april emitterades också treåriga, gröna, seniora icke säkerställda obligationer om 850 MSEK som löper med STIBOR 3M+550 baspunkter. I samband med emissionen återköptes utestående obligationer om 825 MSEK med förfall i april 2024.





Nyckeltal under Q2

Intäkterna uppgick till 891 MSEK (791), en ökning med 12,7 procent.

Driftnettot uppgick till 606 MSEK (523), motsvarande 3,17 SEK per aktie (2,74), vilket är en ökning med 15,8 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 318 MSEK (403), motsvarande 1,59 SEK per aktie (2,06), vilket är en minskning med 22,8 procent.

Värdeförändringar från fastigheter påverkade resultatet med –199 MSEK (350).

Kvartalets resultat uppgick till 242 MSEK (981), motsvarande 1,14 SEK per aktie (5,09) före utspädning och 1,14 SEK per aktie (5,07) efter utspädning.

Utdelningsgrundande kassaflöde uppgick till 435 MSEK (582), motsvarande 2,28 SEK per aktie (3,05), vilket är en minskning med 25,2 procent.

