Nya högstadieskolan i finska Lundo. Bild: NCC

NCC bygger högstadium i finska Lundo

Bygg/Arkitektur NCC har tecknat avtal med Lundo stad om att bygga ut Taatila grundskola med ett högstadium för cirka 500 elever. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 195 miljoner kronor.

Den nya skolbyggnaden byggs i två våningsplan och har en total yta om cirka 8 000 kvadratmeter. När byggnaden är färdigställd så rivs den nuvarande högstadiebyggnaden och skolgården byggs om. I skolan ska elever mellan årskurs 7–9 gå. Projekteringsarbetet för skolan har redan utförts och byggnationen kan nu inledas.



– Tillsammans med stadens olika organisationer för till exempel utbildning, idrottsverksamhet och teknisk förvaltning har vi planerat skolans utformning för att få så ändamålsenliga och hälsosamma läromiljöer som möjligt som möjligt för både elever och personal. Vi är stolta över att få vara en del av detta projekt, säger Esa Lehmusvuori, avdelningschef NCC Building Nordics i västra Finland.



– Utbyggnaden kommer att ge oss större och mer moderna lokaler, vilket behövs. Vi är glada över att ha en mycket kompetent och erfaren entreprenör för skolprojektet. Den nya skolan kommer öka vår attraktivitet och vi ser fram emot att sätta spaden i marken under april, säger Jonas Nylund, chef tekniska tjänster, Lundo stad.





Byggnationen startar under april 2024 och projektet förväntas färdigställt under 2026.



Uppdraget orderregistreras i affärsområde NCC Building Nordics i första kvartalet 2024.

Ämnen