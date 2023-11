Fredrik Arpe, tillförordnad vd för Svenska Nyttobostäder. Bild: Svenska Nyttobostäder

Lägre förvaltningsresultat för Svenska Nyttobostäder

Bolag Fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. – Förvaltningsresultatet tyngs av högre räntekostnader och transaktionskostnader, säger tillförordnade vd:n Fredrik Arpe.

Fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder rapporterar lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet 2023 än under samma period 2022.

Förvaltningsresultatet landade på -30 miljoner kronor (4).



Hyresintäkterna uppgick till 56 miljoner kronor (47), vilket är en ökning med 19,1 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 34 miljoner kronor (37). Detta är en minskning med 8,1 procent.



– Under kvartalet har Svenska Nyttobostäder fortsatt arbetet med att förflytta verksamheten framåt och etablera vår nya affärsmodell. Vi följer den strategi och de målsättningar vi stakat ut under våren, vilket innebär att vi nu även ställer om vår organisation. En viktig del av arbetet är också att löpande se över vårt bestånd för att hitta nya möjligheter till värdeskapande affärstransaktioner som ytterligare förstärker vår kapitalstruktur, säger tf vd Fredrik Arpe.



Svenska Nyttobostäders ambition är fortsatt att vara en av de ledande aktörerna på företagsmarknaden, men man minskar successivt sitt beroende av den marknaden och skapar en mer varierad uthyrning som vänder sig till både företag och privatpersoner.



– Vi vill vara en aktör som arbetar brett med att förse marknaden med bostäder. Framöver kommer vi addera ett stort antal nya hyresrätter till bostadsmarknaden i Stockholm och många av våra hyresgäster kommer också att vara nya på bostadsmarknaden.



– Trots en utmanande konjunktur och de utmaningar som både fastighetsbranschen och vårt bolag har ser vi framåt med tillförsikt. Med en ny strategi, en anpassad organisation och ett pågående arbete kring en stabilare finansiell struktur bedömer vi att vi kan möta framtiden på ett långsiktigt hållbart sätt, avslutar Fredrik Arpe.



Nyckeltal:



Resultat för 1 juli – 30 september 2023:

Hyresintäkterna uppgick till 56 (47) Mkr

Driftnettot uppgick till 34 (37) Mkr

Förvaltningsresultatet uppgick till -30 (4) Mkr

Värdeförändringar för förvaltningsobjekt uppgick till 0 (-358) Mkr

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -45 (-274) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till -0,37 (-4,53) kr



Resultat för 1 januari – 30 september 2023

Hyresintäkterna uppgick till 168 (138) Mkr

Driftnettot uppgick till 122 (110) Mkr

Förvaltningsresultatet uppgick till -70 (23) Mkr

Värdeförändringar för förvaltningsobjekt uppgick till -160 (-101) Mkr

Periodens resultat efter skatt uppgick till -253 (-46) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till -2,79 (-1,14) kr

