Klarabo rekryterar Per Holmqvist som CFO. Bild: Klarabo

Klarabo utser Per Holmqvist till ny CFO

Bolag Klarabo har utsett Per Holmqvist till ny CFO. Per har gedigen erfarenhet från ekonomi- och finansområdet i olika branscher såsom fastigheter, detaljhandel och livsmedel. Han kommer nu senast från rollen som CFO på Hövding Sverige AB.

– Jag är glad över rekryteringen av Per Holmqvist som ny CFO på Klarabo. Hans erfarenhet, driv och kunskap, inte minst från bostadssegmentet, kommer vara en tillgång för bolaget. Per har även erfarenhet och mycket god förståelse för hur det är att verka i börsnoterade bolag vilket givetvis är värdefullt, säger Andreas Morfiadakis, vd på Klarabo.



– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Klarabo efter att ha följt bolaget under en period, och tillsammans skapa aktieägarvärde via fortsatt lönsam expansion, inte minst i ett mer gynnsamt marknadsklimat, säger Per Holmqvist, tillträdande CFO på Klarabo.



Per tillträder som CFO senast 1 april 2024 och kommer att ingå i Klarabos ledningsgrupp och rapportera till vd.

