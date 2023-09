Ikano Bank och Ikano Bostad hyr drygt 3 000 kvadratmeter i Koppartråden. Bild: Skandia Fastigheter

Uthyrning Uppgraderingen av Koppartråden – den före detta kabelfabriken i centrala Sundbyberg – resulterade i ett framgångsrikt koncept. Senast i en tät rad av uthyrningar är Ikano Bostad och Ikano Bank, vars nya kontor på totalt 3 160 kvadratmeter innebär att huset är nästintill fullt uthyrt.

I april 2024 flyttar Ikano Bostad in på cirka 2 260 kvadratmeter och Ikano Bank på cirka 900 kvadratmeter i Koppartråden. Med industriromantisk profil och attraktivt läge i Fabriksparken – centrala Sundbybergs nya oas, som Skandia Fastigheter utvecklat till en blandad och levande stadsdel – har moderniseringen av byggnaden blivit en framgångssaga.



Här får Ikano gott sällskap av bland andra Convendum, Henkel och Sats – och nyligen presenterades att Compass Group etablerar sitt nordiska bistro-koncept Lokal i huset.



Ikano gillar läget i Sundbyberg, som även varit deras hemort hittills, och de ville gärna stanna kvar i staden. Ett annat viktigt mål var att samla företagets medarbetare på ett och samma våningsplan, vilket nu möjliggjorts på det översta planet i Koppartråden, där de cirka 3 160 kvadratmetrarna rymmer öppna kontorsmiljöer blandat med fokusrum och stora gemensamma ytor i ett flexibelt koncept.

– Vi ser mycket fram emot ett gott samarbete med Ikano, som precis som vi har ett starkt fokus på långsiktighet. Det känns extra roligt att kunna erbjuda dem lokaler i just den andan, då Koppartråden bland annat har miljöcertifiering enligt BREEAM Very Good och hälsocertifiering enligt Well Core, säger Markus Pfister, fastighetschef för Kontor och Samhällsfastigheter på Skandia Fastigheter.



När Ikano Bostad och Ikano Bank flyttat in i Koppartråden, våren 2024, är 90 procent av husets 12 500 kvadratmeter uthyrda.

