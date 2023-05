Humlegården i grönska. Bild: Jonas Malmström

Humlegården lanserar ramverk för hållbarhetslänkad finansiering

Ekonomi/Finansiering Nu tar Humlegården nästa steg i gröna obligationer genom lanseringen av ett nytt ramverk där finansieringen kopplas till bolagets långsiktiga mål om klimatneutralitet. Ramverket erbjuder investerare möjligheten att bidra till Humlegårdens arbete med att reducera utsläpp och nå klimatneutralitet i hela verksamheten senast år 2045.

Humlegården har sedan tidigare ingått hållbarhetslänkade lån med flera av sina banker. För att även kunna erbjuda investerare i obligationsmarknaden möjlighet att bidra till omställningen till klimatneutralitet lanseras nu ett hållbarhetslänkat ramverk med målsättningar för Klimat, Energi och Cirkulära principer. Cicero har utfärdat en second opinion på ramverket och Swedbank har varit rådgivare till Humlegården.



Som delmål ska bolaget halvera CO2e-utsläppen inklusive utsläpp från investeringar och nybyggnation till 2030, i enlighet med SBTi, scope 1–3, och minska energianvändningen i fastigheterna med 32 procent till 2030 jämfört 2019. En stor del av verksamhetens utsläpp kommer från investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation. Därför har bolaget också som mål att alla lokalanpassningar och all nybyggnation ska genomföras enligt cirkulära principer år 2030.



Under våren lanserades Humlegårdens cirkulära strategi, som bygger på processer och metodik för cirkulärt byggande och återbruk. För att kunna utvärdera cirkulariteten i både projektets genomförande och det faktiska slutresultatet har Humlegården tagit fram ett branschunikt sätt att mäta cirkularitet. När ett projekt startas, oavsett om det rör sig om nybyggnation eller renovering, så poängsätts genomförandet efter de cirkulära principerna.



– För att nå våra klimatmål måste vi utmana traditionella arbetssätt och genom vår cirkulära strategi har vi nu verktygen som ska hjälpa oss i omställningen. Vår ambition är även att göra vår metodik tillgänglig för alla, eftersom förflyttningen bygger på samverkan, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

