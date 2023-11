Rita Berg Hansen. Bild: Heimstaden Bostad

Heimstaden Bostad tillsätter ny privatiseringschef

Bolag Heimstaden Bostad meddelade i Q3-rapporten ett åtagande att sälja en del av sin portfölj enhet för enhet till privata husägare (privatisering). Rita Berg Hansen har utsetts till koncerndirektör för privatisering och kommer att leda denna strategiska enhet från och med den 1 november, vilket driver på expansionen av privatiseringen på våra marknader.

Den av styrelsen godkända privatiseringsplanen har som mål att sälja 20 miljarder kronor bokfört till 2025 med en premie på 20 procent till bokfört värde. De första resultaten är lovande, med en premie på 31 procent på bokfört värde från försäljningen av 127 enheter hittills i år. Efter pilotfasen kommer planen att intensifieras och gå in i en upptrappningsfas under de kommande kvartalen för att ytterligare stödja vårt nedbringande program och förbättra våra kreditvärden.



Rita Berg Hansen har över två decenniers erfarenhet och en beprövad meritlista inom bostadsfastighetssektorn. Hon har tidigare haft liknande chefsroller i företag som Bonava, Veidekke Eiendom (Nordr) och Eie Eiendomsmegling. Hennes roll kommer att rapportera till Eddo Rats, Chief Operating Officer.

– Jag är glad att välkomna Rita till vårt team. Hennes ovärderliga strategiska fastighetsexpertis, insikter och erfarenhet överensstämmer perfekt med våra prioriteringar. Vi har understrukit vikten av privatisering i vår fastighetsstrategi för effektivisering av portföljen, och Ritas roll kommer att vara avgörande för att stödja och förbättra våra lokala avyttringsteam på våra marknader, säger CDO Eddo Rats.

– Heimstaden går in i en ny fas med ökat fokus på privatisering. Jag är glad över att stödja utvecklingen av denna viktiga funktion på våra marknader. Heimstadens agila, entreprenöriella förhållningssätt stämmer överens med min bakgrund och jag är angelägen om att samarbeta med deras duktiga team, säger Rita Berg Hansen.

Ämnen