Michael Moschewitz, vd för Genova. Bild: Genova

Genova halverade förvaltningsresultatet

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Genova Property redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Enligt rapporten är det räntekostnaderna som stör.

Vi befinner oss i en utmanande tid med stigande räntor som tynger lönsamheten i branschen skriver Michael Moschewitz i sitt vd-ord.

– Det leder till ökade avkastningskrav med minskade fastighetsvärden som följd. Under och efter periodens utgång har vi tagit flera steg för att stärka vår finansiella ställning och minska räntekostnaderna, säger vd Michael Moschewitz.



Andra kvartalet i siffror

Hyresintäkterna uppgick till 125,6 miljoner kronor (92,1), en ökning med 36 procent.

Driftsöverskottet uppgick till 95,5 miljoner kronor (68,8), en ökning med 39 procent.

Förvaltningsresultatet minskade med 49 procent till 12,8 miljoner kronor (25,4), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till -7,8 miljoner kronor (11,9), motsvarande -0,17 kronor (0,28) per aktie. Minskningen hänför sig främst till negativa värdeförändringar på fastigheter i joint ventures om cirka -10 miljoner kronor samt ökade räntekostnader.

Resultat efter skatt uppgick till -106,6 miljoner kronor (175,5), motsvarande -3,04 kronor (3,87) per aktie.



Väsentliga händelser under och efter kvartalet

Under kvartalet färdigställdes 66 bostäder i projekt Tryckeriet i Norrtälje med ett hyresvärde om cirka 6,0 miljoner kronor.

I maj återköpte Genova obligationer till ett belopp om 115 miljoner kronor av obligationslån med förfall den 30 september 2023.

I maj kommunicerades att Genova satt klimatmål som är validerade och publicerade av Science Based Target initiative. Målet är att minska bolagets utsläpp av växthusgaser med 42 procent till 2030 från 2021 års nivåer inom scope 1 och scope 2, samt att mäta och minska utsläpp i scope 3.

I maj avtalade Genova om försäljning av fastigheten Gredelby 7:89 i centrala Knivsta. Försäljningen skedde till ett underliggande fastighetsvärde om 85 miljoner kronor. Årligt hyresvärde uppgick till cirka 6,0 miljoner kronor och återstående avtalstid var cirka 4,5 år.

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.



Händelser efter kvartalets utgång

I juli tecknades avtal om försäljning av två fullt uthyrda hotellfastigheter i Palma, Mallorca, för motsvarande cirka 410 miljoner kronor. Fastigheterna som ej är av långsiktig strategisk karaktär för bolaget, är lågt belånade och avyttringen tillför Genova nettolikviditet om cirka 350 miljoner kronor som kommer användas för att minska bolagets skuldsättning. Frånträde är planerat till september 2023.

