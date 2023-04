Kristin Berg, vd för energiuppföljningsbolaget Mestro. Bild: Mestro

Debatt: “Det altruistiska hållbarhetstänket står i vägen för omställningen"

Bolag Det altruistiska hållbarhetsperspektivet har fått dominera debatten för länge. Alltför ofta pratar vi om hållbarhet som en osjälvisk uppoffring – en ansträngning. Men det förhållningssättet gör den gröna omställningen en otjänst på sikt. Det skriver Kristin Berg, vd på hållbarhetsbolaget Mestro, som menar att de kommersiella fördelarna bör uppmärksammas i större utsträckning.

Vi har under väldigt lång tid pratat om hållbarhet som en osjälvisk uppoffring, men det perspektivet gör den gröna omställningen en otjänst. Sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet, inte minst inom fastighetsbranschen, är avgörande för att sänka trösklar och få fler aktörer att våga satsa på hållbarhet, och bör således uppmärksammas i mycket större utsträckning.



I ett expertsamtal som nyligen ägde rum mellan framstående hållbarhetschefer från flera av Sveriges största energi- och fastighetsbolag, om hållbart fastighetsbestånd och branschens gröna utveckling, presenterades teoretiska och verklighetsförankrade räkneexempel som tydligt visade att hållbara objekt – det vill säga fastigheter med certifieringar som påvisar klimatsmarta egenskaper – har potential att värderas bra mycket högre än sina "bruna" motsvarigheter.



Och skillnaden var minst sagt imponerande. För exempelvis kontorsfastigheter i närförorterna kunde marknadsvärdet stiga med över tolv procent, vilket för Sveriges 15 största fastighetsbestånd innebär en värdesökning på mellan 7,5 och 37 miljarder kronor. Därutöver beräknas gröna fastigheter stå för hela 13 procent av den årliga transaktionsvolymen, trots att de endast utgör knappt två procent av det totala beståndet, vilket intygar att investerare aktivt söker långsiktigt lönsamma objekt.



Vilka är då de mest avgörande faktorerna bakom den ökade lönsamheten? Jo, dels har vi miljöcertifieringarna. De av marknaden vedertagna certifieringarna har ett stort symbolvärde med verkliga kommersiella fördelar. De fungerar som bevis för intressenter att fastigheterna är i toppskick samt att fastighetsägarna är både kompetenta och engagerade, då de två delarna inte sällan är en förutsättning för att tilldelas dessa. Detta bidrar bland annat till ökad kundnöjdhet, större möjlighet att höja kvadratmeterpriset, förbättrad lönsamhet och, till följd, högre marknadsvärde. Hyresgäster som köpare värdesätter helt enkelt fastighetsägarnas engagemang för kvalitet och utveckling.



Men hållbarhetsarbetet har inte bara en märkbar effekt på kvadratmeterpriset och potentiella köpares engagemang, utan på kostnaderna; Bland annat att gröna byggnader kan ha upp till 50 kronor lägre kostnad per kvadratmeter. Här spelar lösningar som energiuppföljning, solceller, ellagring, behovsstyrd ventilation, smart belysning, laddplatser, cykelrum och framtida hållbarhetsinvesteringar in, då de bidrar till kraftigt reducerade utgifter kopplade till energi och utsläpp.



Fördelarna är tydliga. Att ställa om, byta riktning och ta klivet mot en grönare fastighetsbransch och värld är alltså knappast en uppoffring. Det är en kompromisslös handling som gynnar både bolaget och planeten och bör således adresseras som en sådan. Här är det viktigt att alla i fastighetsbranschen gör sitt bästa för att förstå och kommunicera fördelarna med att se framåt och tillsammans bidra till den stora förändringen vi vill se.



Kristin Berg

vd för energiuppföljningsbolaget Mestro

