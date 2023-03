Bild: Istock

Corem föreslår Rutger Arnhult som ny styrelseledamot

Bolag Aktieägarna i Corem har kallats till årsstämma fredagen den 28 april i Kista. Valberedningen föreslår nyval av huvudägaren Rutger Arnhult som styrelseledamot.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 40 öre per A- och B-aktie. Utbetalning sker kvartalsvis med 10 öre per aktie. Vidare föreslås en utdelning på 20 kronor per D-aktie och preferensaktie. Utbetalning sker kvartalsvis med 5 kronor per aktie.



Valberedningen föreslår nyval av Rutger Arnhult som styrelseledamot. Han är huvudägare i bolaget med 36,96 procent av kapitalet.



Omval föreslås av styrelseordförande Patrik Essehorn och styrelseledamöterna Christina Tillman, Fredrik Rapp, Katarina Klingspor, Magnus Uggla och Christian Roos.



Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Ämnen