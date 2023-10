Bild: Axel Ohlsson

Balder hyr ut i Alingsås

Uthyrning Balder hyr ut 1 600 kvadratmeter i Alingsås till Energy Save.

På grund av de senaste årens kraftiga expansion har ES Energy Save vuxit ur sina nuvarande lokaler. Bolaget har därför tecknat avtal med Balder om att hyra in sig i en nyrenoverad fastighet i centrala Alingsås. Den nya lokalen är på 1 600 kvadratmeter och ligger på Metallgatan 2–4 i anslutning till järnvägsstationen.

– Detta är ett perfekt läge för vår fortsatta expansion – både när det gäller vårt digitala affärsområde och utvecklingen av vårt europeiska distributionsnätverk. Nu får vi rejäla, ändamålsenliga lokaler med öppet kontorslandskap, fräscha mötesrum och ett showroom där vi kan visa upp vår teknik och våra produkter. Detta ger oss bättre möjligheter att ta emot distributörer och partners på besök från hela Europa. Närheten till järnvägsstationen är dessutom positiv när det gäller arbetspendling, vilket gör oss mer attraktiva för personer inom design och digital utveckling från hela Göteborgsregionen, säger Fredrik Sävenstrand, vd för Energy Save.

– Lokal närvaro är viktig för oss och i kombination med vår storlek gör det Balder till en trygg och stabil hyresvärd. Det är också viktigt för oss att tillsammans med hyresgästerna bidra till utvecklingen i området. Därför är vi nu glada över att kunna erbjuda Energy Save bra lokaler som underlättar deras fortsatta tillväxt, säger Kevin Holgersson, regionchef kommersiellt på Fastighets AB Balder.



Energy Save kommer att behålla delar av nuvarande lokal för bolagets utvecklingsverksamhet övrig teknik- och produktionsverksamhet. Inflyttning sker under första kvartalet under kalenderåret 2024.

Ämnen