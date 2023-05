Mineralvattenfabriken i Hagastaden. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg landar stort hyresavtal med MTR

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med MTR Nordic som flyttar sitt kontor till Mineralvattenfabriken Hagastaden. Avtalet omfattar drygt 2 500 kvadratmeter i den anrika fastigheten som idag består av moderna kontor mitt i Hagastadens industrihistoriska hjärta.

MTR Nordic har funnits på den svenska marknaden sedan 2009 och har idag drygt 6 000 anställda. Bolaget driver tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm och trafikerar sedan 2015 järnvägssträckan Göteborg – Stockholm med snabbtåg. 2020 fick bolaget uppdrag att driva Mälartåg och att tillsammans med uppdragsgivaren Mälardalstrafik utveckla kollektivtrafiken i hela Mälardalen. I början av december flyttar MTR Nordic sitt huvudkontor från DN Skrapan till Atrium Ljungbergs Mineralvattenfabriken i Hagastaden. Det nya kontoret omfattar drygt 2 500 kvadratmeter.



– Jag är övertygad om att vårt nya kontor kommer att bli mer tillgängligt för fler, korta pendlingsavståndet för många samt underlätta för varierat arbete. Vi ser fram emot att få vara på plats i en stadsdel där vi får vara med och växa med staden, säger Charlotte Witt, HR-direktör MTR Nordic.



Flera nya hyresavtal har tecknats i Mineralvattenfabriken de senaste månaderna. Nyligen valde fastighetsbolaget Nordr huset för sitt svenska kontor där bland andra Zmarta Group, appbolaget Wolt samt Kry är hyresgäster sedan tidigare. I kvarteret finns också ett flertal gallerier, hotell samt restauranger och takbarer.



Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsutvecklarna i Hagastaden och har såväl ombyggda industribyggnader som moderna kontorshus i sitt bestånd. Granne med Mineralvattenfabriken ligger det så kallade PV-palatset som nu renoveras för att rymma moderna kontor med industrikänsla, klart för inflytt under 2024. I kvarteret ligger även Industricentralen, en ikonisk tegelbyggnad som bland annat huserar ett flertal arkitektkontor och gallerier.



Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och rakt genom stadsdelen planeras för ett av stadens största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken.



– Intresset för Hagastaden ökar, inte minst för de industrihistoriska fastigheterna där många tech- och kunskapsintensvia bolag valt att etablera sig under senare tid. Vi är väldigt glada att även välkomna MTR hit. Med starkt fokus på att bidra till ett hållbart samhälle kommer de att passa perfekt in i hyresgästmixen, säger Catarina Lennartsson, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.



Hyresavtalet med MTR är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

Ämnen