Maria-Elsa Salvo, Jonas Naddebo, Lars Ekholmer och Mathias Tegnér medverkar i ett samtal om det skrivande lokalbehovet idrotten i Stockholm lider av och hur man ska komma tillrätta med problemet.

Stora Samhällsfastighetsdagen: Den akuta bristen – hur ska idrotten få plats?

Stora Samhällsfastighetsdagen Nästa torsdag den 30 januari är det dags för årets upplaga av Stora Samhällsfastighetsdagen på Radisson Blu Waterfront i Stockholm. Under dagen får vi bland annat lyssna på ett initierat panelsamtal med ansvariga politiker och tjänstemän gällande den brännheta frågan om det skriande lokalbehovet Stockholms idrottsföreningar lider av.

Idrottsförvaltningen i Stockholms stad gör gällande att 50 idrottsanläggningar fattas i Stockholm till 2031. En uppgift som nästintill är omöjlig för staden att bygga ikapp. Hur hamnade man här? Och vilka allvarliga konsekvenser på sikt kommer vi se på grund av det här? Hur stort är misslyckandet?

I panelen möter vi:

Mathias Tegnér, styrelseordförande, Stockholms ishockeyförbund

Jonas Naddebo (C), gruppledare, Stockholms stad

Maria-Elsa Salvo (S), ordförande, idrottsnämnden, Stockholms stad

Lars Ekholmer, styrelseordförande, Stockholms fotbollsförbund



Moderator är välkända och professionella Emelie Löthgren och hon har Storsalas transaktionschef Sofia Folstad vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Stora Samhällsfastighetsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

