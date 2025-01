Dockporten 1 med utsikt över marinan i Malmö. Bild: Felix Gerlach

Fiskkrog och taproom flyttar in i Wihlborgs Dockan

Uthyrning Restaurang- och foodtruckverksamheten Fisky Business öppnar nytt i Dockporten 1 med utsikt över marinan i Dockan. Etableringen görs i samarbete med det skånska bryggeriet Perfectly Squared Brewing som kommer att ha ett taproom på våningen ovanför restaurangen. "Ett vardagsrum i Dockan", säger krogprofilerna bakom satsningen.

Fisky Business började som ett pop-up kök på Malmöfestivalen 2014 som sedan utvecklades till en MSC-certifierad foodtruck. Idag driver grundarna Hannes Kindeberg och Sofia Lindmark foodtruckverksamhet samt Hanö hamnkrog och Vandrarhemmet Hanö i Blekinge skärgård.

– Med Fisky Business Dockan vill vi skapa ett vardagsrum i Dockan som kan användas till många olika ändamål. Det blir en avslappnad, casual miljö med fokus på klassiska fiskrätter som fish and chips, musslor, fisksoppa, sill och helstekta spättor, säger Hannes Kindeberg på Fisky Business.



Den nya restaurangen "Fisky Business Dockan", som öppnar preliminärt i mars, rymmer totalt cirka 170 sittplatser och uteservering. I restaurangdelen på bottenvåningen kommer det att serveras olika fiskrätter och öl från Perfectly Squared Brewing. På våningen ovanför blir det taproom med möjlighet att beställa mat från restaurangen.

– Vi älskar hantverksöl och samarbetet med Perfectly Squared Brewing passar oss perfekt. Dagtid kan ovanvåningen användas till privata bokningar, konferenser och andra happenings och på kvällarna blir vi ett taproom, säger Sofia Lindmark på Fisky Business.



Perfectly Squared Brewing grundades 2019 och drivs av Loa Ahlqvist och Glenn Pålsson. Under 2024 öppnade de ett taproom i Vellinge där de även driver Vellinge Bryggeri.

– Vi får nu en rejäl yta på bästa läge i Dockan med goda förutsättningar för mat- och dryckesupplevelser, kreativitet och umgänge i en varm och avslappnad miljö. Här får vi möjlighet att träffa konsumenten, få direkt feedback och bygga relationer. Fisky Business är helt rätt partner för oss och en lite annan kombination menymässigt än vad som annars är vanligt när det kommer till öl, säger Glenn Pålsson på Perfectly Squared Brewing.



– Fisky Business blir med sitt koncept ett friskt inslag i Dockan och ett fint komplement till de restauranger som finns i området idag. Kombinationen mat och öl är något som många efterfrågar och bidrar till det havs- och citynära Dockans gemyt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



Under sommaren flyttar även det globala sport- och fritidsföretaget Thule Group in i fastigheten.

