Bild: Istock

Akelius ökar i Castellum

Bolag I fredags förra veckan köpte Akelius två miljoner aktier i Castellum för cirka 224 miljoner kronor. Det är första gången sedan oktober 2022 som Akelius ökar innehavet i Castellum och nu uppgår ägandet till 12,73 procent av kapitalet.

Enligt finansinspektionens insynsregister köpte Akelius aktier i Castellum vid två tillfällen under fredagens handel. Först 1,5 miljoner aktier till kursen 112,30 kronor och sedan ytterligare en halv miljon aktier till kursen 111,45 kronor. Aktien stängde i fredags på 111 kronor men fick ett uppsving under måndagens handel och stannade på 112,70 kronor.



Efter transaktionerna äger Akelius drygt 44 miljoner aktier, motsvarande 12,73 procent av kapital och röster i Castellum och med det drygar man ut positionen som största ägare i bolaget. När Castellum gjorde sitt stora köp i oktober och köpte 40 miljoner aktier av Rutger Arnhult gjorde man det till kursen 115 kronor, en nivå som aktien alltså gick under i förra veckan.



Sedan Akelius köpte in sig i Castellum har Rutger Arnhult fortsatt att minska sitt innehav, något Fastighetssverige skrivit upp flera gånger. För tillfället är Arnhult femte största ägare med 3,45 procent av kapitalet och framför sig i ägarlistan har han förutom Akelius även Castellum själva som äger 5,01 procent, Länsförsäkringar fonder med 4,54 procent och Handelsbanken fonder med 3,57 procent.

Ämnen