Kallebäcks terrasser. Bild: Wallenstam

Wallenstam ser fortsatt stark efterfrågan på kommersiella lokaler

Bolag Wallenstam har under årets andra kvartal gjort flertalet nyuthyrningar i centrala Göteborg. I de fem projekt i Göteborg, Härryda och Uppsala som man avslutat har 568 lägenheter färdigställts och bolaget har 1 236 lägenheter under produktion.

Efterfrågan på kommersiella lokaler i centrala Göteborg är fortsatt stor, meddelar Wallenstam i ett pressutskick. Under kvartalet har bolaget gjort flera nyuthyrningar och förlängningar av befintliga avtal. Några exempel på större nyuthyrningar i Göteborg är Kriminalvården (ca 3 700 kvadratmeter), Surgical Science Sweden AB (ca 900 kvadratmeter) och Göteborgs Stad (ca 800 kvadratmeter). I Stockholm har ca 350 kvadratmeter på våningen över Wallenstams kontor hyrts ut till Wahlstedt Sageryd Financial Services AB.



Den 3 april frånträdde Wallenstam den kommersiella fastigheten Dragarbrunn 20:6 i Uppsala som sålts till Bonnier Fastigheter, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande den 9 mars 2023.



Sammantaget har Wallenstam 1 236 lägenheter under produktion per den 30 juni 2023.

