Veidekke spår att byggproduktionen i Skandinavien minskar 16 procent i år

Bolag Norska byggbolaget Veidekke spår en blandad utveckling för bygg- och infrastruktursegmenten på de skandinaviska entreprenadmarknaderna under de kommande två åren. Men sammantaget bedöms aktiviteten minska med 9 procent under 2024, och -2 procent under 2025, mätt i löpande priser.

Det är byggsegmentet som agerar som sänke. Produktionen var -8 procent under 2023, vilket samtidigt var något bättre än Veidekkes senaste prognos på -13 procent från i höstas.



För 2024 revideras prognosen till -16 från -13 procent i höstrapporten.



"I dagsläget ser det ut som att merparten av produktionsnedgången kommer att ske under 2024 och att nedgången under 2025 blir mer måttliga -3 procent", skriver Veidekke.



Från och med 2025 och 2026 väntas aktiviteten återgå till tillväxt.



– Vi räknar med att ha en ännu tydligare bild av om marknaderna är på väg i rätt riktning i höst, säger Veidekkes analyschef Kristoffer Eide Hoen.



Veidekke framhåller också att den största ändringen sedan förra rapporten är att kostnadsinflationen har stabiliserats. Energipriser har återgått till normala nivåer och byggkostnadsinflationen är tillbaka på “historiskt välkända nivåer", skriver bolaget.



När det kommer till infrastrukturmarknaden väntas den behålla sitt positiva momentum under 2024. Prognosen har reviderats upp till 4 procent från 3 procent i förra rapporten. Trenden väntas senare plana ut under 2025 dock från en rekordhög aktivitetsnivå.

