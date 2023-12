Hufvudstaden hyr ut i Bibliotekstan. Bild: Hufvudstaden

Två nya uthyrningar i Hufvudstadens Bibliotekstan

Uthyrning Under våren 2024 öppnar de svenska varumärkena By Malina och Soft Goat en ny gemensam flaggskeppsbutik om cirka 115 kvadratmeter på Jakobsbergsgatan 3 i Bibliotekstan. By Malina skapar brudkollektioner, accessoarer och ready to wear för kvinnor, Soft Goat skapar kashmirplagg av premiumkvalitet.

By Malina grundades 2010 av den svenska designern Malin Ek Andrén. Med influenser från medelhavet och sitt helleniska arv skapar By Malina kollektioner med vackra mönster och tyger som ger en uppklädd, elegant och modern stil. All design skapas i Stockholm för en global publik med återförsäljare i hela Skandinavien, Europa samt övriga världen.



I samma butikslokal som By Malina kommer man även finna det svenska varumärket Soft Goat. Soft Goat är ett svenskt kashmirvarumärke, som erbjuder högkvalitativa stickade plagg, designade för att vara garderobsfavoriter i många år.



– Vi ser fram emot att komma till Bibliotekstan och stärka vår närvaro i Stockholm. Vi hoppas kunna bidra med nya målgrupper då vi har en stor krets av trogna kunder, säger Malin Ek Andrén, grundare By Malina och Stephanie Bergström, grundare Soft Goat.



– Vi är glada över att välkomna By Malina och Soft Goat till Bibliotekstan. By Malina kompletterar befintligt utbud väl med sin internationella framtoning och moderna stil. Soft Goat tillför kvalitativa stickade plagg som håller länge, något som samspelar väl med övrigt utbud, säger Gustav Lundén, tillförordnad chef affärsutveckling butik Hufvudstaden.

